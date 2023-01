Smalling, nessuna risposta alla Roma. Intanto l’Inter osserva – SM

L’Inter continua a osservare Smalling. Il difensore ha un contratto in scadenza con la Roma, che ha già avanzato un’offerta. SportMediaset spiega nel dettaglio la situazione.

OCCHI PUNTATI – La situazione della fase difensiva dell’Inter ha ancora molti punti interrogativi, come il rinnovo di Stefan De Vrij (vedi articolo). Per questo il club nerazzurro si guarda intorno e, secondo quanto riporta SportMediaset, gli occhi sarebbero puntati su Chris Smalling. Il difensore, spiega il giornalista Daniele Miceli, è in scadenza di contratto ma ha un’opzione per allungare di un anno la sua permanenza alla Roma. I giallorossi, infatti, gli hanno offerto un biennale, intorno ai 4 milioni di euro. Smalling, però, non avrebbe ancora dato una risposta.

Fonte: SportMediaset