Capello: «Scudetto, sempre detto un club. Un giocatore Inter fa differenza»

Fabio Capello ha parlato della favorita per lo scudetto che vede l’Inter tra le squadre protagoniste dicendo la sua anche su un giocatore nerazzurro.

DICHIARAZIONE – Queste le parole di Fabio Capello nel corso di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay su Liverpool-Inter. «Inzaghi ha detto di Dzeko non aver messo perché voleva risparmiarlo: meglio giocarsi il presente e rischiare? Certo giocarsela. Poi la decisione di mettere in campo un giocatore o un altro dipende da quello che vedi. Ma è la dichiarazione è stata sbagliata, più che il non aver fatto giocare Dzeko. Ed ancora sul bosniaco. «Ci voleva più che mai per tenere su la palla. Dzeko è in grado di mantenere il possesso palla. E poi magari un calcio d’angolo, una punizione, una svista da parte degli avversari. E questo ti può aiutare a raggiungere l’obiettivo, il risultato».

SCUDETTO – Capello sulla favorita per vincere il campionato. «Io ho sempre detto l’Inter, anche se l’ultima partita Napoli-Milan, il Napoli era la seconda mia squadra favorita. Non l’ho vista così determinato il Napoli come avrei sperato di vederlo, secondo quello che pensavo. L’Inter è una squadra che ormai sa già cosa fare. Ha cambiato lì davanti e basta. E quindi gli altri sono tutti pronti ad esprimersi come l’anno prima. Poi c’è un giocatore che quando gioca fa la differenza e quando non gioca si sente la sua mancanza. E parlo di Barella».