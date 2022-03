Chivu indovina i cambi ma il gol capolavoro è di Carboni II: Inter-Cagliari 1-0!

Chivu può gioire per la vittoria nello scontro diretto odierno. Inter-Cagliari, valida per la 24ª giornata del Campionato Primavera 1, si chiude con un pesantissimo 1-0 per la classifica. I tre punti portano la firma del più piccolo dei due fratelli Carboni attualmente a disposizione dell’Inter Under-19

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Inter-Cagliari (vedi articolo), i cambi di Chivu a inizio ripresa portano subito i frutti sperati. Al 62′ l’Inter va in vantaggio grazie allo splendido gol di Valentin Carboni, che da fuori area calcia di sinistro in porta lasciando D’Aniello di stucco. Lo stesso numero 1 rossoblù al 69′ nega il raddoppio a Grygar, che va vicinissimo al gol con una conclusione acrobatica. Il Cagliari di Agostini ha l’occasione di pareggiare, ma sia quando Rovida sbaglia l’uscita sia quando si esalta con i riflessi l’Inter riesce a salvare la propria porta. Nel finale Chivu regala la staffetta ai fratelli Carboni: fuori il migliore in campo, Valentin; dentro Franco, il fratello maggiore. Inter-Cagliari finisce 1-0 grazie al gol capolavoro di Carboni II. Chivu ringrazia: sorpasso Inter nella classifica Primavera 1, dove i 42 punti attuali valgono momentaneamente il secondo posto a +3 dallo stesso Cagliari.

1 Inter-Cagliari 0

MARCATORE: Valentin Carboni (I) al 62′.

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 Andrea Moretti, 19 Silvestro; 14 Fabbian (25 Grygar dal 50′), 4 Sangalli (C), 18 Nunziatini; 7 Peschetola (22 Abiuso dal 60′), 38 Valentin Carboni (6 Franco Carboni dall’84’); 9 Jurgens (35 Zuberek dal 60′).

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 3 Cortinovis, 16 Cecchini Muller, 26 Mirarchi, 27 Dervishi, 30 Owusu, 37 Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI U19 (4-3-3): 1 D’Aniello; 2 Zallu, 4 Palomba, 6 Iovu, 30 Secci (36 Deriu dall’81’); 8 Kourfalidis (C), 5 Conti (16 Schirru dal 66′), 26 Cavuoti (21 Pulina dal 66′); 37 Luvumbu, 20 Ceter, 27 Tramoni (33 Yanken dall’84’).

A disposizione: 12 Lolic, 24 Fusco; 14 Corsini, 23 Astrand, 28 Sulis, 29 Murru.

Allenatore: Alessandro Agostini

ARBITRO: Francesco Luciani della sezione Roma 1.

NOTE – Ammoniti: Conti (C) al 39′ e Palomba (C) all’84’; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).