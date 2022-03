Oristanio: «Inter, top allenarsi con campioni. Li guardi e pensi una cosa»

Gaetano Oristanio, trequartista dell’Inter in prestito al Volendam, ha parlato anche degli allenamenti con la Prima Squadra nerazzurra.

VOLENDAM – Queste le parole su Cronachedispogliatoio.it da parte Gaetano Oristanio, trequartista dell’Inter in prestito al Volendam, sulla società olandese. «Va alla grande. Qui ho tutto per crescere. Società seria, grande staff e un allenatore che conosce l’Italia, Wim Jonk, ex Inter. Prima di firmare ho parlato con Mulattieri, oggi a Crotone. L’anno scorso ha segnato venti gol qui».

ARRIVO – Oristanio sul suo arrivo all’Inter. «Avevo 13 anni, all’inizio è stata tosta. Arrivavo da un paese, per me Milano era gigante. Le vie, le piazze, i negozi. Alzavo la testa e vedevo tutto più grande».

RICORDI PIÙ BELLI – Oristanio sui ricordi più belli in nerazzurro. «Tra i ricordi più belli ci sono i campionati vinti nelle giovanili e le due reti segnate al Barcellona in Youth League, nel 2019. In campo c’erano Nico Gonzalez, oggi pupillo di Xavi, e Moriba, un altro talento».

PRIMA SQUADRA – Oristanio sugli allenamenti in Prima Squadra. «Ritmi alti, intensità a mille, correvano il doppio. Io entro, provo la giocata e riesco a saltare Godin. Non l’avessi mai fatto. L’azione successiva finisco a terra con una randellata. Tempo di rendermi conto e lo vedo lì, in piedi. Era lui. Mi rialzo e non dico nulla. Questo ti fa capire la mentalità dei campioni. Allenarsi con loro è stato top. Lukaku, Lautaro, anche Sensi. Li guardi e pensi ‘tanta roba, devo essere come loro’».

SOGNI – Oristanio sui suoi sogni. «Vincere un campionato a 19 anni sarebbe il top, poi mi piacerebbe essere protagonista all’Inter. So che Inzaghi è molto attento ai giovani, alla Lazio ne ha fatti esordire parecchi».