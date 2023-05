Calabria: «Obiettivo Milan era alzare qualche trofeo. Rammarico…»

Calabria fa un bilancio sulla stagione del Milan dopo la vittoria contro la Juventus. Il capitano rossonero, intervenuto su Dazn, ritorna sull’opportunità persa in Champions League per mano dell’Inter.

OBIETTIVO – Per Davide Calabria la stagione del Milan è positiva ma non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Così il giocatore rossonero: «Qualche rammarico forse lo abbiamo. Abbiamo avuto difficoltà che ci faranno capire e crescere l’anno prossimo. Abbiamo visto l’esperienza positiva in Champions League cosa può portare a noi e al nostro pubblico e quant’è bello arrivare in fondo in certe competizioni. Quest’anno l’obiettivo era alzare qualche Coppa ma non ce l’abbiamo fatta ma l’obiettivo sarà portare altri trofei anche l’anno prossimo».