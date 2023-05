Inter, senti Giroud: «Abbiamo fatto bene in Champions League!»

Giroud analizza la stagione del Milan, comparandola con quella dell’anno trascorso. Il calciatore rossonero, intervistato da Dazn, si dice soddisfatto del percorso in Champions League nonostante l’eliminazione contro l’Inter.

BILANCIO – Per Olivier Giroud l’eliminazione in Champions League del Milan per mano dell’Inter non cancella quanto di buono fatto. Queste le parole del calciatore rossonero: «Siamo molto felici, non è stata la nostra migliore partita ma abbiamo fatto gol e dopo abbiamo gestito bene. La cosa più importante erano i tre punti per il posto in Champions League. L’anno scorso abbiamo fatto molto bene in campionato, invece la Champions League più o meno ci stava ma eravamo un po’ delusi. Quest’anno abbiamo fatto bene in Champions League ma meno in campionato. L’obiettivo sarà fare bene in entrambe le competizioni».