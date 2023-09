Bucciantini: «La tattica dell’Inter? Cambio di linguaggio nel gruppo!»

Bucciantini spiega com’è cambiata l’Inter dopo il mercato estivo. Poi esprime un giudizio su alcuni nuovi innesti della rosa di Inzaghi. Di seguito l’intervento del giornalista su Radio Sportiva.

GRUPPO – Marco Bucciantini dice la sua sulle operazione effettuate dall’Inter nel corso dei mesi estivi. Ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «L’Inter ha perso il portiere, il regista e il centravanti nel corso della sessione estiva di mercato. Credo che si sia mossa anche per dare un cambio di linguaggio al gruppo. Piano piano è stato smantellato il gruppo slavo, che è stato il ceppo dell’Inter che è tornata a vincere. È stato un po’ sostituito da un gruppo italiano. Questa è un altro tipo di tattica che si fa fatica a raccontare, ma c’è stato anche questo. L’Inter ha deciso di continuare con l’esperimento dell’anno scorso, quando ha trovato equilibrio con Calhanoglu in mezzo al campo. Quindi non si è preoccupata del sostituto di Brozovic ma dei giocatori che potessero cambiare le caratteristiche dei titolari di oggi. La mezzala elettrica ha Frattesi nel cambio, per i giocatori di palleggio e di pensiero ha Klaassen. Per il portiere hanno presso un giocatore meno esplosivo di Onana ma sicuramente affidabile come Sommer».