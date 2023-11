Bucciantini: «Pavard? Non una brutta notizia! Ritroverà l’Inter in cima»

La principale notizia della mattinata è l’esito degli esami per Pavard, che hanno confermato la prima diagnosi di sabato dopo l’infortunio in Atalanta-Inter. Bucciantini, presente in studio a Sky Sport 24, commenta lo stop del difensore.

STOP MENO LUNGO – L’indicazione è che per Benjamin Pavard l’infortunio non sia così grave come si temeva sabato. Così la pensa anche Marco Bucciantini: «Ogni volta che escono dal campo e hanno un problema al ginocchio temi sempre il peggio. La lussazione te la prendi: Pavard torna e ci sarà nel momento decisivo della stagione. Sono convinto che non sia una brutta notizia, quando ti fai male al ginocchio meno di un mese non è. Se anche dovessero essere due mesi non è un infortunio che ti trascini e devi vedere come funziona il ginocchio, torni al 100%. Io penso che Pavard lasci un’Inter in cima e ritroverà un’Inter in cima».

SQUADRA COMPLETA – Anche senza Pavard, Bucciantini vede l’Inter sul pezzo: «Io penso che da qualche anno è la più forte d’Italia, in continuità. Da quella finale, in cui arrivò eliminando i campioni di Spagna, i campioni del Portogallo e il Milan. È una delle più forti d’Europa, dietro un paio di squadre ineguagliabili. Deve giocare tutta la stagione con questa convinzione, adesso lo sanno».