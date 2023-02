Bucciantini: «Inter grande quando lo deve essere, Supercoppa ha inciso»

Marco Bucciantini ha commentato la vittoria dell’Inter ai danni del Milan nel Derby di Milano di campionato. L’opinionista ha parlato così dei nerazzurri e dei problemi della squadra di Pioli in diretta dagli studi di Sky Sport.

MILAN – Marco Bucciantini ha commentato in questo modo il momento no del Milan su Sky Sport: «Io penso che oggi abbiamo visto un’autocertificazione del Milan, sceso in campo dichiarandosi non sano, proprio malato. Ha ammesso qualcosa, questa partita è stata influenzata da quella di Supercoppa, una gara durata appena 20 minuti. Ha cambiato qualcosa Pioli per ingolfare l’Inter, ma ha ingolfato poi la sua squadra. È riuscito a rimanere in partita ma non ha avuto la forza per fare gol. In questo momento l’Inter si può permettere di pensare, progettare e giocare una partita di questo tipo. Il Milan ha ammesso quello che può fare, poi insisto: il migliore giocatore in panchina no».

INTER – L’opinionista ha poi aggiunto sull’Inter: «In un mese l’Inter ha battuto il Napoli, l’unica a farlo, il Milan per due volte conquistando la Supercoppa Italiana, l’Atalanta garantendosi le semifinali di Coppa Italia. Dalla vittoria con il Barcellona è cambiato tutto, l’Inter è più squadra ma ha perso troppe partite, come con Empoli e Monza. L’Inter è grande quando c’è da essere grande, di meno quando non ci sono aspettative».