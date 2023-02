Pioli: «Il piano era di aspettare l’Inter! Leao fuori? Rifarei le stesse scelte»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Inter-Milan, Derby perso 1-0. Il tecnico ha risposto alle scelte di formazione con Leao in panchina

Perché non far giocare Leao dal 1′?

Ho fatto le scelte che ritenevo migliori, le rifarei. Origi doveva lavorare in verticale su Giroud. Non credo sia stata colpa di Origi, ma credo sia stata la poca tranquillità, il possesso palla, il baricentro troppo basso, abbiamo sbagliato troppi palloni e non siamo stati propositivi in fase offensiva. Rimetteremo difesa a tre.

Il piano partita era aspettare l’Inter?

Il piano partita era aspettare l’Inter nella propria metà campo, ma poi una volta con la palla dovevamo prendere alcune posizioni per far salire la squadra e questo non ci è riuscito.

Critiche?

Tutto quello che mi sono guadagnato l’ho fatto attraverso il lavoro, la passione e le idee e cercherò di fare questo da ora in avanti.