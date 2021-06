Brehme: «Maledizione terzini Inter? Se Hakimi via mi dispiacerebbe»

Brehme, ex grande terzino sinistro dell’Inter, è stato uno dei migliori interpreti del ruolo di laterale nella storia nerazzurra. Intervistato per la trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha parlato dell’eventualità che Hakimi vada via e dell’arrivo di Inzaghi in panchina.



LE NOVITÀ IN VISTA – Andreas Brehme commenta l’arrivo di Simone Inzaghi come nuovo allenatore: «Lui ha fatto un paio di anni eccezionali con la Lazio. Io penso che sia l’allenatore giusto per guidare l’Inter. C’è una maledizione terzini? Se Achraf Hakimi dovesse andare via, e lui era grande anche al Borussia Dortmund, mi dispiacerebbe tantissimo: mi piace molto».