Hakimi è il giocatore sul quale sono incentrate la maggior parte delle voci di mercato in uscita sull’Inter. Ciro Venerato, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, oltre ad annunciare la permanenza di Vecino (vedi articolo) ha fatto il punto sul marocchino, col Chelsea che si somma al PSG fra le pretendenti.

USCITA OBBLIGATORIA – Per Ciro Venerato ci sono due confermati e uno in partenza: «Lautaro Martinez e Romelu Lukaku restano all’Inter. Il big sacrificato sarà Achraf Hakimi, bisogna capire se andrà a Parigi o a Londra. Perché negli ultimi giorni anche il Chelsea si è fatto sotto: l’Inter non riesce a chiudere col PSG, valuta Hakimi ottanta milioni per averne settanta. Leonardo ne offre sessanta, il Chelsea ha una carta importante: Emerson Palmieri. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta vogliono però separare le operazioni per motivi di bilancio, perché l’Inter ora deve solo dismettere Hakimi».