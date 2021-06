Cordaz all’Inter riscrive le gerarchie dei portieri: Radu verso l’addio?

Alex Cordaz è vicinissimo al ritorno all’Inter (vedi ultimo aggiornamento). E il suo ingaggio potrebbe riscrivere le gerarchie tra i portieri nerazzurri. Soprattutto per quanto riguarda Radu.

RITORNO – In modo del tutto improvviso, l’Inter vuole riportare a casa Alex Cordaz. Per il portiere del Crotone si tratta di un ritorno, essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro e avendo anche già una presenza (nella Coppa Italia 2003/04). E, stando agli ultimi aggiornamenti, il 38enne arriverebbe all’Inter in qualità di secondo portiere dietro Samir Handanovic. Sostituendo de facto Ionut Radu, che non riesce a trovare continuità in nerazzurro.

FUTURO – Se Cordaz sarà il secondo portiere dell’Inter 2021/22, è lecito chiedersi chi indosserà i panni del terzo. Le opzioni sono unicamente due: Radu o Filip Stankovic, capitano della Primavera nerazzurra. Analizzando così la situazione, il più indiziato a partire sarebbe il rumeno, che nel finale dell’ultima stagione ha trovato due presenze, a Scudetto vinto. Difficilmente infatti Radu accetterebbe un downgrade, specialmente a 24 anni. E la sua cessione potrebbe essere anche una fonte di possibile plusvalenza. In ogni caso, nulla è ancora definito poiché si attende prima la firma con Cordaz. Poi arriverà il momento di pensare alla composizione del pacchetto di portieri.