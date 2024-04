Brachino ancora lì?: «Inter, rigori responsabilità. Assurdo sbagliare!»

È trascorso quasi un mese da Atletico Madrid-Inter. Nonostante l’ottimo campionato, Claudio Brachino non sembra voler perdonare i nerazzurri per i rigori errati che hanno costato la qualificazione in Champions League.

NON SOLO COMPLIMENTI – Ospitato nello studio di Sportitalia Claudio Brachino torna a parlare di quanto accaduto a Madrid all’Inter: «Nulla toglie alla liturgia dei complimenti Inzaghi. C’è stata una scommessa da parte della società Inter, ci sono stati degli alti e dei bassi. Tutti i complimenti che gli sono stati fatti vanno bene. Poi le squadre possono o meno andare avanti, a volte non dipende sempre dagli allenatori. Ma se vogliamo fare un minimo di ragionamento legato al concetto del calcio europeo, mi sembra incredibile sbagliare i rigori in campo internazionale. Non sono solo episodi ma anche responsabilità. Poi sono d’accordo sul fatto che non ci sia una valutazione drammatica sull’Inter, però se parliamo di questa grande squadra e del suo allenatore bisogna dire che poteva tranquillamente andare avanti». Del parere opposto i colleghi, opinionisti insieme a Brachino a ‘Sportitalia Mercato’, Alfredo Pedullà e Guido Bagatta, sul finale di Atletico Madrid-Inter.