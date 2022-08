Borghi: «Inter frenata e nervosa ma forza e rabbia! Dumfries non più dubbi»

Borghi trova delle caratteristiche interessanti nell’Inter vista ieri a Lecce. Il giornalista di DAZN, nel corso di Sunday Night Square, ricorda anche i dubbi con cui era arrivato Dumfries un anno fa.

PERICOLO SCAMPATO – Stefano Borghi valuta la vittoria dell’Inter a Lecce: «I tre punti? Rischiava di non farli, perché a differenza del Milan che gioca spensierato l’Inter mi sembra una squadra un pochino frenata. Un pochino anche nervosa: ieri ha sbloccato la partita subito con Romelu Lukaku, poteva gestirla. Invece, soprattutto con l’intervento su Lautaro Martinez senza il rosso, si è innervosita. Ha lasciato un po’ per strada qualcosa, poi però c’è stata la forza e la rabbia di andare a vincerla alla fine però è andato a vincerla con quattro punte e un giocatore (Denzel Dumfries, ndr) che l’anno scorso è arrivato in mezzo ai dubbi per sostituire Achraf Hakimi, invece già dalla seconda parte di stagione ha fatto gol importanti e ieri l’ha vinta al 94’».