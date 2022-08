Fabbian, 59′ nella vittoria della Reggina con il gol di due ex Inter

Cinquantanove minuti per Giovanni Fabbian nella sfida vinta con il punteggio di 1-3 dalla Reggina contro la SPAL. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha poi lasciato il posto a Lombardi. In gol anche due ex nerazzurro, ovvero Lorenzo Crisetig e Rigoberto Rivas.

