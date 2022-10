Bordon: «Inter favorita sulla carta ma occhio! Due giocatori trascinano tutti»

L’Inter vincendo domani con il Victoria Plzen può chiudere la qualificazione agli ottavi di Champions League. Sulla questione è intervenuto, in collegamento durante “Diretta Sportiva” su Radio Sportiva, l’ex portiere nerazzurro Ivano Bordon. Il quale ha poi parlato della questione Onana/Handanovic, del buon momento degli uomini di Inzaghi e di molto altro ancora.

QUALIFICAZIONE POSSIBILE − L’ex portiere dell’Inter Ivano Bordon, intervenuto nelle ultime ore anche su Inter-News.it (vedi articolo), ha detto la sua in merito alla gara di domani: «L’Inter domani ha la possibilità di chiudere la qualificazione di un gruppo molto difficile. La partita sembra semplice sulla carta, ma non ci sono mai partite facili in Champions League e penso che i nerazzurri si qualificheranno domani sera» − Ha poi anche dato una sua opinione sulla fragilità mentale dell’Inter in situazioni di vantaggio − «Dopo il Barcellona la squadra si è ritrovata e ha trovato nuova forza e compattezza. C’è però una propensione a subire troppi gol da situazioni di vantaggio. Inzaghi deve essere bravo a trovare una soluzione a questo problema. Io penso che l’Inter abbia tutte le qualità per poter sopperire a questi errori e migliorare».

BARELLA E LAUTARO TRASCINATORI − Bordon ha poi individuato anche i calciatori nerazzurri che in questo periodo si sono rivelati decisivi: «Ho visto che sono tornati in una buona forma Barella e Lautaro Martinez, che hanno trasformato l’Inter nelle ultime partite. Insieme a loro contro la Fiorentina, Lukaku, con le sue caratteristiche fisiche e gli spazi che i viola hanno concesso, sarebbe stato devastante».