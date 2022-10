Bilek: «Pressione tutta dell’Inter, noi nulla da perdere! Tre assenze gravi»

Michal Bilek, allenatore del Viktoria Plzen, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Il tecnico ha parlato della pressione che avranno i nerazzurri, poi aggiorna sugli infortunati

Come affronterete l’Inter anche in virtù della gara d’andata persa 0-2?

Dobbiamo essere più attivi dall’inizio della partita. Contro l’Inter all’andata non abbiamo gestito per niente bene il primo tempo, ci siamo lasciati andare troppo. Bisogna leggere la partita bene, dobbiamo migliorare qui. Abbiamo due soluzioni pronte e non abbiamo ancora deciso con quale formazione partiremo. Nella prima partita siamo partiti con tre difensori e non siamo stati molto bravi. D’altra parte, anche questo sistema ha la sua validità. Vedremo il da farsi.

Avete fatto zero punti nelle prime quattro giornate di Champions League. La squadra si è un po’ demoralizzata?

I giocatori non hanno perso mai la testa. Abbiamo una squadra sicura e forte. Sapevamo in ogni partita che tipo di avversari andavamo ad affrontare e purtroppo erano sempre al di sopra delle nostre qualità.

Come valuta l’assenza di Kliment, uno dei vostri giocatori migliori?

Non è facile per noi, era in ottima forma ed è un giocatore importante. Purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio, mancherà lui così come Sykora e Kopic. Noi ce la dobbiamo cavare, anche senza questi giocatori.

I nerazzurri, in caso di vittoria, si qualificherebbero agli ottavi di finale. Con che spirito scenderete in campo?

Sappiamo che anche domani sarà estremamente difficile, ma non abbiamo nulla da perdere mentre dall’altro lato l’Inter giocherà per qualificarsi. La pressione è tutta loro. Se entriamo bene, credo che potremmo fare una buona partita.