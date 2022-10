Lukaku, c’è un indizio che auspica all’ottimismo per Inter-Viktoria Plzen!

Lukaku si avvicina a grandi passi al ritorno tra i convocati. Per Inter-Viktoria Plzen di Champions League, Big Rom dovrebbe farcela. C’è un indizio da non sottovalutare

INDIZIO − Allenamento terminato ad Appiano Gentile in vista di Inter-Viktoria Plzen. Come riporta Matteo Barzaghi, direttamente da Appiano Gentile per Sky Sport, Romelu Lukaku così come Roberto Gagliardini ha svolto per intero i lavori con il gruppo. Dunque ci sono grandissime possibilità di rivederlo quantomeno tra i convocati. Inoltre, l’inviato ha raccontato un retroscena che può essere indicativo. Alla fine della giornata di allenamento, nessuno è uscito dal centro sportivo nerazzurro tranne Marcelo Brozovic, il quale ha svolto ancora personalizzato. Lukaku e lo stesso Gagliardini sono rimasti dentro.