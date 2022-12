Bordon entra nella Hall of Fame: «Ennesimo gesto di affetto del popolo interista»

Ivano Bordon ha fatto il suo ingresso nella Hall Of Fame nerazzurra (vedi articolo). L’ex portiere nerazzurro attraverso i canali ufficiali del club ha espresso tutta la sua soddisfazione.

HALL OF FAME – Bordon esprime la sua soddisfazione per l’ingresso nelle leggende nerazzurre: «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Al di là del mio valore come portiere questa è l’ennesima conferma dell’affetto di tutto il popolo interista nei miei confronti. Sono arrivato all’Inter da ragazzo, Invernizzi mi ha dato subito fiducia e ho provato subito a ripagarlo. E ho provato a farlo per tanti, tanti anni. Sono davvero orgoglioso di entrare nell’Hall of Fame, per me significa molto. L’Inter ha avuto sempre grandissimi portieri e sono orgoglioso di essere stato uno di questi, nella lunga storia nerazzurra. Il mio maestro è stato senza dubbio Lido Vieri, da lui ho appreso tantissimo, stile compreso. Ma in questo giorno così speciale per me voglio dedicare un pensiero a Mauro Bellugi: per me era un fratello».

Fonte: Inter.it