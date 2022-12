Sassuolo-Inter, live in diretta ma non più streaming: come vedere la partita

Sassuolo-Inter sarà l’ultima amichevole per i nerazzurri in questa sosta invernale e si disputerà giovedì 29 dicembre alle 17. La partita non sarà più disponibile in diretta streaming a pagamento, oltre che sul LIVE testuale di Inter-News.it. Ecco dove poter guardare la partita.

DOVE VEDERE LA PARTITA – “Dopo il successo per 2-0 contro la Reggina, l’Inter giovedì 29 dicembre alle ore 17:00 scenderà in campo per l’ultima amichevole del 2022. Al Mapei Stadium i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno il Sassuolo prima della ripresa degli impegni ufficiali del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Sassuolo-Inter si disputerà giovedì 29 dicembre alle ore 17:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (numero 202). Sarà possibile seguire il match tramite Sky Go”.

In alternativa, potete seguire la diretta testuale di Inter-News.it della partita Sassuolo-Inter, con tutti gli aggiornamenti.

Fonte: Inter.it