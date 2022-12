Inter Hall of Fame, il nuovo ingresso è Ivano Bordon! L’annuncio del club

L’Inter ha comunicato che Ivano Bordon è la new entry della #InterHallofFame. L’ex portiere nerazzurro è il primo ingresso della Hall of Fame per l’anno 2022.

NEW ENTRY – Ecco il comunicato dell’Inter con l’annuncio di Ivano Bordon come new entry della #InterHallofFame: «Ivano Bordon entra nella Inter Hall of Fame. È l’ex calciatore nerazzurro il primo dei quattro nuovi ingressi nella Hall of Fame per l’edizione 2022. Si tratta del quinto portiere a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Walter Zenga, Francesco Toldo, Julio Cesar e Gianluca Pagliuca».

