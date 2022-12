Kean lancia la sfida: «Scudetto, Juventus c’è! In competizione con Napoli, Inter e Milan»

Moise Kean dopo aver deciso l’amichevole contro il Rijeka, lancia la sfida per la rimonta scudetto della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni su Sportmediaset.

LOTTA SCUDETTO – Kean lancia la sfida non solo al Napoli, ma anche a Inter e Milan per la rincorsa scudetto: «Sicuramente c’è il Napoli, ma ci siamo anche noi. Sarà una bella competizione, è anche bello competere con ottime squadre come Napoli, Inter, Milan. Noi ci faremo trovare pronti, cercheremo di non sbagliare le partite in cui possiamo prendere più punti».