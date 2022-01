Bonucci, Inter-Juventus a forte rischio. A confermarlo è lo stesso Allegri

Bonucci rischia di saltare il match di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Lo stesso Massimiliano Allegri lo ha confermato durante la conferenza stampa post Juventus-Napoli

A RISCHIO − Leonardo Bonucci rischia fortemente di saltare Inter-Juventus, gara di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 12 gennaio. Il difensore bianconero, fermatosi in allenamento per un problema alla coscia sinistra, non ha ancora recuperato. Lo stesso Massimiliano Allegri lo ha confermato durante la conferenza stampa post Juventus-Napoli, rispondendo alla domanda posta da un giornalista: «Bonucci non so se recupera in vista del match contro l’Inter in Supercoppa Italiana». Anche Giorgio Chiellini sarà a rischio per Inter-Juventus a causa della positività al Covid-19.