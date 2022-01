VIDEO – Sassuolo-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Genoa, match della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



A PICCOLI PASSI – Sassuolo-Genoa 1-1 nella ventesima giornata di Serie A. Andriy Shevchenko non ha ancora vinto da allenatore del Genoa, ma dopo il pari con l’Atalanta prima di Natale ne ottiene un altro. Al primo assalto (7′) i rossoblù passano: Caleb Ekuban subentra in area e crossa basso dal fondo, Mattia Destro si inventa un gran colpo di tacco e supera Andrea Consigli. Il Sassuolo potrebbe pareggiare in avvio di ripresa con una grande azione personale di Grégoire Defrel: discesa e tiro murato da Salvatore Sirigu, sulla respinta manda sull’esterno della rete. Al 55′ il pari arriva, con incursione di Giacomo Raspadori bloccata da Zinho Vanheusden che diventa un assist involontario per il mancino di Domenico Berardi. Lo stesso numero 25 ci prova su un corner respinto dalla difesa, splendida botta al volo stavolta alta. Poi succede poco altro. Per il Genoa è un pareggio che permette di andare a -4 dallo Spezia quartultimo.

Video con gli highlights di Sassuolo-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.