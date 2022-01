VIDEO – Milan-Roma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Roma, match della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ACCORCIATO, PER ORA – Milan-Roma 3-1 nella ventesima giornata di Serie A. Il Milan va a -1 dall’Inter in attesa di capire cosa succederà con la partita dei nerazzurri a Bologna. Su un tiro di Theo Hernandez si oppone Rui Patricio, ma c’è una deviazione di mano (incomprensibile) di Tammy Abraham. In diretta non se ne accorge nessuno, il VAR però sì e dà rigore. Olivier Giroud spiazza il portiere portoghese, 1-0 già dall’8′. La Roma gioca una partita autolesionista, al 17′ orrore di Roger Ibanez con un retropassaggio a regalare palla in area a Giroud, il suo tiro sbatte sul palo ma ci pensa Junior Messias a raddoppiare. Abraham prova a rifarsi: devia di testa un tiro di Nicolò Zaniolo, fa un prodigio Mike Maignan. Al secondo tentativo Abraham fa centro, qui correggendo in rete un destro di Lorenzo Pellegrini al 40′. Non è però il rilancio giallorosso, perché il Milan legittima con una traversa di Brahim Diaz. Il già ammonito Rick Karsdorp travolge Theo Hernandez: secondo giallo, Roma in dieci e sulla punizione seguente l’ex Alessandro Florenzi prende la traversa. Zlatan Ibrahimovic entra e all’82’ manda in porta l’altro subentrato Rafael Leao, per il 3-1 in campo aperto. Il portoghese fa pure espellere Gianluca Mancini (secondo giallo) nel recupero, procurandosi un altro rigore che stavolta Ibrahimovic si fa parare da Rui Patricio.

Video con gli highlights di Milan-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.