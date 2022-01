Scamacca, la Juventus prova a smorzare la concorrenza dell’Inter− Sky

Scamacca rimane un oggetto del desiderio per Inter e Juventus. Occhio alla strategia dei bianconeri per anticipare l’offensiva dei nerazzurri

STRATEGIA − Viva la bagarre tra Inter e Juventus per Gianluca Scamacca. Come riporta Gianluca di Marzio durante Sky sport l’originale, il Sassuolo difficilmente cederà l’attaccante nel mese di gennaio. A meno che non riceva offerte sopra i 40 milioni di euro. Sul giocatore rimangono forti Inter e Juventus con i bianconeri che stanno provando ad anticipare le mosse della Beneamata. L’idea è quella di bloccare subito il giocatore in vista dell’estate in modo da frenare sia la concorrenza dell’Inter che il possibile aumento del prezzo dello stesso Scamacca.