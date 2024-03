Bonan: «Acerbi? Se ha detto quelle parole abbia coraggio di chiedere scusa»

Tiene banco in casa Inter il caso Acerbi e dei presunti epiteti razzisti rivolti a Juan Jesus. Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, commenta così la vicenda

RESPONSABILITA’ – Queste le considerazioni di Bonan: «Acerbi è stato lasciato da solo a gestire una vicenda che si sta gonfiando sempre di più. Una vicenda importante, questi uomini devono capire che la sensibilità nei confronti di questi temi in questo paese e nella gran parte del mondo è cambiata. E quindi si deve stare attenti alle parole che si operano, anche in particolari situazioni di stress sportivo. Io dico che Acerbi è un bravo ragazzo, che però ha commesso un gravissimo errore e se viene accertato ne deve pagare le conseguenze. Io penso lo abbia commesso, nella dinamica dei fatti io penso che Juan Jesus si sia comportato in maniera corretta e poi cercando di riportare il fatto al campo per poi ritirarlo fuori nel momento in cui Acerbi non ha ammesso le sue responsabilità. Di fronte a tutto questo mi aspetto che Acerbi, se ha effettivamente detto quelle parole come io penso, abbia il coraggio di chiedere scusa»