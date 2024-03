Impallomeni: «Acerbi-Juan Jesus, triste! Parole di uno chiare»

Acerbi è in attesa di essere ascoltato dalla Procura Federale dopo essersi confrontato con l’Inter in seguito alle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante la sfida con il Napoli. Impallomeni, intervenuto su TMW Radio, parla di possibile danno d’immagine per l’interista

DANNO D’IMMAGINE – Francesco Acerbi continua a negare di aver rivolto frasi razziste nei confronti di Juan Jesus, ma ora spetta alla Procura Federale chiarire quanto accaduto e soprattutto prendere eventualmente dei seri provvedimenti. Stefano Impallomeni si concentra sul possibile danno d’immagine: «Tutto molto triste. Acerbi aveva parlato di parole non razziste ma c’è stata la controreplica di Juan Jesus. Le dichiarazioni di Spalletti però sono chiare. È una brutta storia, molto triste. Ora vedremo cosa dirà la Procura, che prenderà le decisioni più adeguate. Se dovesse arrivare una squalifica ci sarà un danno d’immagine e mi auguro per Acerbi che non accada».