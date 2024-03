Genta: «Acerbi ha attraversato l’inferno, dovrebbe capire. Un precedente»

Non si è ancora arrivati a definire chi abbia detto la verità tra Acerbi e Juan Jesus. Nel corso di Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista Genta fa anche un esempio.

ERRORE SICURO – Razzismo di Francesco Acerbi o eccesso di Juan Jesus? Carlo Genta attende si faccia chiarezza: «Qualcuno ha sbagliato. A me è tornato in mente un episodio del 2000, Lazio-Arsenal di Champions League, dove c’è un giocatore della Lazio che ha detto a Patrick Vieira “ne*ro di merda”. Gli era stato chi e aveva risposto che Vieira gli aveva detto “zingaro di merda”. Quel signore è Sinisa Mihajlovic, che adesso è in odore di santità ma quella macchia resta. Il Giudice Sportivo, che non è dell’Inter o del Napoli, è chiamato ad applicare il tariffario. Acerbi è un ragazzo che ha attraversato l’inferno, questo non ne fa un santo ma dovrebbe avere una conoscenza più profonda del dolore altrui. Qua Acerbi dice una cosa e Juan Jesus un’altra, non sta a me stabilirlo ma a un altro. È stata criticata la posizione di Juan Jesus, ma è stato lui un esempio. Secondo me ha avuto un comportamento perfetto, andando dall’arbitro con compostezza a spiegare cosa non gli andava bene».