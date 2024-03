Plastino: «Acerbi? Atteggiamento strano. Mi meraviglia per un motivo»

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, interviene nella trasmissione “Microfono Aperto” per dire la sua anche sul ‘caso’ Acerbi scoppiato dopo Inter-Napoli e le dichiarazioni di Juan Jesus.

PAURA – In tanti in questi giorni si stanno pronunciando sulle accuse rivolte a Francesco Acerbi per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus. Anche Michele Plastino che su Radio Sportiva dichiara: «Adesso ci saranno degli accertamenti e capiremo tutti perché Acerbi è stato un po’ strano. Prima ha detto una cosa, poi un’altra e un’altra ancora. Non si capisce bene quello che in realtà ha detto a Juan Jesus. Mi meraviglio per Acerbi perché è un ragazzo che ha sofferto molto, ha avuto una grande paura. Quindi è strano che se ne sia uscito così. Ho come la sensazione che tutto quello che gli è successo abbia accumulato, invece che un po’ di fede, molta rabbia probabilmente. Però sono del parere che non provi certe situazioni non è facile giudicare».