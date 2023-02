Bini: «L’Inter non deve sottovalutare il Porto. Dzeko mi piace, vede calcio»

Graziano Bini, ospite di TMW Radio, ha parlato dell’ottavo di finale di Champions League tra Inter e Porto. L’ex calciatore nerazzurro ha poi espresso la sua opinione su Edin Dzeko.

INSIDIE PORTOGHESI − Graziano Bini, ha detto la sua sul match di domani sera tra Inter e Porto. L’ex difensore nerazzurro ha poi speso belle parole per l’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Le sue parole: «Penso che l’Inter si possa giocare le proprie possibilità visto che ha una bella rosa. Non va, comunque, sottovalutato il Porto perché è una squadra forte. L’allenatore, poi, è bravo e avendo giocato anche qui il nostro calcio lo conosce. L’unico difetto di Dzeko è l’età. Ha fatto molto bene quando ha giocato. Fosse per me l’avrei già riconfermato per la prossima stagione. È un calciatore che mi piace tantissimo perché vede calcio».