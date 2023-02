Real Madrid implacabile, ne fa 5 a Liverpool! Prodezze, errori e spettacolo!

Il Real Madrid ha battuto il Liverpool 2-5 ad Anfield in una gara pazza con due errori clamorosi di Courtois e Alisson. Doppietta per Vinicius e Benzema

DEMOLITO − Ad Anfield è una serata incredibile tra Liverpool e Real Madrid, praticamente una rivisitazione della finalissima dello scorso anno. Ma a differenza dell’1-0 di Parigi, a Liverpool è festival del gol e anche degli errori. Pronti-via e i Reds vanno sul 2-0 dopo appena 14′. Prima col tacco Darwin Nunez e poi Salah che sfrutta il clamoroso svarione di Courtois. Da qui in avanti però è solo Real Madrid. I campioni d’Europa e del Mondo si svegliano demolendo la squadra di Klopp. Tra il 21 e il 36′ ne fa due Vinicius: il primo meraviglioso dalla distanza, il secondo con una clamorosa papera di Alisson che replica a Courtois. Nella ripresa, è ancora monologo Real Madrid soprattutto perché sale in cattedra il Pallone d’Oro in carica. Dopo il 2-3 di Militao, Benzema prima fa il 2-4 e infine cala la manita per la doppietta personale. Qualificazione in discesa per le Merengues, ritorno al Bernabeu il 15 marzo.