Biasin, sarà Lukaku? «Noto calciatore chiama dirigente con una richiesta!»

Dybala e non solo a tenere banco in queste prime ore senza calcio giocato, in attesa dell’Italia di Mancini impegnata nei playoff per i Mondiali in Qatar (QUI le ultime). Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra ed esperto di calciomercato, sussurra qualcosa riguardo a un noto calciatore pronto a tutto pur di giocare in un club. Sarà Lukaku?

INDOVINELLO – Paulo Dybala tiene banco in queste prime ore senza calcio giocato, con l’Inter inevitabilmente tirata in ballo per via di un presunto interesse (vedi articolo). Fabrizio Biasin decide di sganciare una bomba ma senza fare nomi: “Un noto calciatore ha contattato personalmente un noto dirigente e gli ha detto che pur di giocare nel suo club sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio. Il noto dirigente gli ha spiegato che la cosa è parecchio complicata. E no, non sto parlando di Dybala”. Tutto farebbe pensare a Romelu Lukaku e alla sua nostalgia per l’Inter, ma al momento rimane solo una supposizione.