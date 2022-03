Agresti: «Inter fuori dalla lotta scudetto! Milan primo con torti arbitrali»

L’Inter non sta attraversando di certo un buon momento in questa stagione. Agresti, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva ha parlato della lotta per lo scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Inter praticamente fuori dalla lotta scudetto secondo Agresti: «L’Inter come organico continua ad essere quella più completa, ma ha perso tante certezze. Il Milan resta l’unica squadra per lo scudetto insieme al Napoli. I rossoneri in campionato hanno subito dei torti arbitrali che hanno lasciato il segno e ciò nonostante sono primi».

MOMENTO DIFFICILE – Agresti analizza così il periodo dell’Inter su Radio Sportiva: «Nell’ultimo periodo l’Inter ha fatto sette punti ed è stata deludente, non credo che la responsabilità sia solo di Simone Inzaghi, anche perché con grande senso di responsabilità si è preso le sue colpe. Ha raggiunto dei traguardi molto importanti con i nerazzurri, nell’ultimo periodo effettivamente anche lui ha sbagliato. Non dimentichiamo che rispetto all’Inter dell’anno scorso non ci sono più Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen».