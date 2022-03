Italia, rebus per Mancini: Bastoni dal 1′? Centrocampo formato Europeo

L’Italia di Mancini giovedì 24 marzo sfiderà la Macedonia del Nord nel primo spareggio Mondiale che eventualmente darebbe accesso al confronto della vincente di Portogallo-Turchia (QUI le dichiarazioni del Commissario Tecnico azzurro). Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Bastoni ha chance di partire dal 1′

DEFEZIONI – L’Italia di Roberto Mancini si gioca i Mondiali in Qatar a partire da giovedì 24 marzo quando a Palermo sfiderà la Macedonia del Nord per poi eventualmente affrontare la vincente di Portogallo-Turchia. Il Commissario Tecnico azzurro ha diverse defezioni a cui far fronte, a partire dai due centrali di difesa che solitamente sono Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Entrambi i bianconeri non sono al meglio e al momento appare complicato vederli dal 1′.

CHANCE – Ecco allora che secondo Sky Sport Mancini potrebbe puntare su Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter potrebbe essere titolare con uno tra Chiellini e Bonucci qualora dovessero stringere i denti oppure con il romanista Gianluca Mancini senza dimenticare l’opzione Francesco Acerbi. Centrocampo formato Europeo invece con Nicolò Barella, Jorginho e Marco Verratti mentre in attacco, vista l’assenza di Federico Chiesa, agirà Domenico Berardi con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.