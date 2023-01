Biasin: «Monza-Inter, normale interessati si lamentino. No complotti ma…»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’errore da parte dell’arbitro in occasione del gol annullato ingiustamente all’Inter in casa del Monza.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sull’errore dell’arbitro in occasione del gol annullato ingiustamente all’Inter in casa del Monza ieri sera. “I casi Monza-Inter, Juve-Salernitana e Milan-Spezia in epoca var sono gravissimi ed è normale che gli interessati si lamentino.

Qui non si tratta di ipotizzare sciocchi complotti ma di difendere il proprio lavoro.

È un ragionamento banale ma, evidentemente, non per tutti“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin