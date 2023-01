Bucciantini: «L’Inter è quasi sempre superiore ma non riesce a gestire»

Marco Bucciantini, ospite della trasmissione Microfono Aperto, commenta la prestazione dell’Inter nel match contro il Monza, analizzando il problema principale della squadra nerazzurra

DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE – Ecco secondo Marco Bucciantini il problema maggiore della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista si è espresso così riguardo ai problemi dei nerazzurri: «L’Inter cala sempre nel finale di partita. Nelle sconfitte e nei pareggi c’è una perdita di contatto. A un certo punto smette di spingere. I cambi sono sempre intuibili, ieri un po’ obbligati anche dagli infortuni. L’Inter smette di spingere e prova a gestire, è quasi sempre superiore ma non mette mai due gol di scarto. Si crea sempre la possibilità che l’Inter prenda gol all’ultimo, non riesce a gestire le partite come vorrebbe. Questo è forse il limite mentale del gruppo. In ogni caso, dalla prima sosta è cresciuta tantissimo, ne ha perse due che non meritava di perdere. La vedo forte, ma non sta traducendo in striscia di risultati. Dalla partita in casa contro il Barcellona vedo un’Inter molto cresciuta, ma deve essere più efficace. Deve spingere per tutta la partita, non è una squadra che può gestire».