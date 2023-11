Biasin: «Contatto Darmian-Chiesa? No fallo, anche Tuttosport ha cambiato!»

Qualcuno, lato Juventus, sta facendo passare il contatto fra Darmian e Chiesa prima che inizi l’azione del gol dell’Inter come un fallo. Ovviamente non è così e Biasin ci tiene a sottolinearlo.

TUTTO REGOLARE – Come già evidenziato nella moviola, non c’è alcun fallo di Matteo Darmian su Federico Chiesa prima dell’1-1. Nonostante ciò, a Microfono Aperto su Radio Sportiva arrivano molte domande a Fabrizio Biasin in merito: «Rispetto a quello che si è visto in diretta sembrava potesse esserci una gomitata di Darmian su Chiesa. Poi abbiamo visto le immagini ed è un normale scontro di gioco, in una partita che Marco Guida ha diretto con lo stesso metro. Forse è stato il migliore in campo, in una partita che non ha dato grandi spunti dal punto di vista del gioco e del divertimento. Io credo che, rivedendolo, chiunque abbia un minimo di distacco legato alle maglie può dire che non è fallo. Assomiglia abbastanza all’intervento di Olivier Giroud su Alexis Sanchez nella stagione dello scudetto, che per me non era fallo e lo dico da interista. Sono dinamiche di gioco assolutamente da lasciar proseguire. Anche Tuttosport, dopo aver visto le immagini, ha cambiato la sua valutazione iniziale».

LA GIOCATA – Biasin supera la questione legata al contatto Darmian-Chiesa, soffermandosi sull’azione che ha portato al gol di Lautaro Martinez. L’analisi del giornalista sulla giocata corale partita da Yann Sommer: «Non è la prima volta. Siamo molto fossilizzati sulla parola “contropiede”, ma nel 2023 sono ripartenze studiate e sono la prerogativa delle squadre moderne. In questo momento è molto difficile fare gol alla Juventus, una squadra che sa difendersi benissimo. Sul gol i difensori della Juventus sono stati meno precisi, la stessa cosa vale per il gol di Dusan Vlahovic. Ci sono stati degli errori, ma con grandi qualità delle squadre offensive».