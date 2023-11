De Grandis: «Thuram fenomeno. Lautaro Martinez senza eguali!»

La coppia Thuram-Lautaro Martinez colpisce anche la Juventus. De Grandis si focalizza sul gol del pareggio segnato dall’Inter e ne sottolinea la bellezza.

REALIZZATORE − L’Inter subisce lo svantaggio dalla Juventus ma è brava a recuperare subito con il gol di Lautaro Martinez, servito da Marcus Thuram. Il commento di Stefano De Grandis, nello studio di Sky Sport 24, sulla rete dei nerazzurri allo Stadium: «Thuram è un fenomeno perché vincere in velocità contro Bremer non è così facile. E Lautaro Martinez come realizzatore non ha eguali. Lo si può discutere a volte per come gioca con i compagni ma come realizzatore è un fenomeno. Questo non è un gol facile perché la palla che ti viene incontro la puoi mancare. Lautaro Martinez non solo la prende bene ma la indirizza anche benissimo al secondo palo. Tutto questo in un momento in cui c’è crisi di numero 9, perché non ci sono i centravanti bomber, a parte l’argentino».