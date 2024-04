Biasin: «Buchanan-Inter non era previsto a gennaio! Giocare? Ecco quando»

Buchanan è all’Inter da gennaio ma fin qui si è limitato a pochi scampoli di partita a gara in corso. Biasin, durante Microfono Aperto di questo pomeriggio su Radio Sportiva, parla di quando potrà giocare.

RINCALZO – Il pensiero di Fabrizio Biasin su Tajon Buchanan: «Questo ragazzo canadese non era previsto per gennaio. È arrivato a gennaio perché si è fatto male Juan Guillermo Cuadrado, che peraltro adesso sta tornando, ed è arrivato per completare una coppia che non c’era più con Denzel Dumfries a destra. Ma, come tutti i giocatori, per entrare in un sistema di calcio molto particolare deve lavorare fuori campo. Credo che in realtà Buchanan sarà una risorsa preziosa per l’Inter nella prossima stagione, o già dal finale di questa quando la situazione sarà più tranquilla. Ma è normale che ora, con ancora dei punti da portera a casa che l’Inter sta facendo, Simone Inzaghi usi gli uomini con cui lavora già da anni».

LE OPZIONI – Per Biasin il discorso sulle scelte di Inzaghi all’Inter non riguarda solo Buchanan: «A destra ci sono Matteo Darmian e Dumfries, a sinistra Federico Dimarco e Carlos Augusto. Per gli altri diventa ancora più difficile adesso che si gioca una partita a settimana. Ma stare qui a fare le pulci a un tecnico che ha vinto quasi tutte le partite mi sembra eccessivo».