Inter Primavera, chi è pronto al salto in Prima Squadra? Un nome su tutti

Inter Primavera non si traduce automaticamente in Inter Prima Squadra per la maggior parte dei calciatori in uscita dal Settore Giovanile nerazzurro. In estate qualcuno potrebbe effettuare il grande salto ma paradossalmente l’occasione quasi sicuramente non sarà del talento in teoria più “meritevole” in questa stagione. Entriamo nei dettagli analizzando la sua situazione

PRIMAVERA CAPOLISTA – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu mantiene la vetta in Primavera 1 nonostante il calo prestativo dell’ultimo periodo. Prestatito e di risultati, dato che contro il Lecce è arrivata una sconfitta dopo quattro pareggi consecutivi. Un punto sulla Roma, che insegue a ruota. Ma i risultati non rappresentano la priorità nel Settore Giovanile. Anzi, è l’ultimo dettaglio che interessa. Ciò che conta è la crescita dei talenti. Il loro sviluppo. La maturazione. In attesa della valorizzazione nel calcio professionistico. Ma nella rosa dell’Inter Primavera di Chivu chi è già pronto al salto in Prima Squadra? Tra i tanti candidati – alcuni già portati spesso in panchina da Simone Inzaghi – un nome svetta su tutti. Si tratta di Issiaka Kamate, classe 2004 francese.

Caratteristiche e statistiche: il ruolo di Kamate

STELLINA NERAZZURRA – Centrocampista ma non troppo. Il 19enne di Aulnay-sous-Bois si sta specializzando in un ruolo diverso. Già 13 reti segnate in stagione, di cui 12 in Primavera 1 e una in Youth League, ma senza rigori. Kamate segna in tutti i modi: destro, sinistra, testa e perfino petto. In area e da fuori area. Non mancano nemmeno gli assist, 5 tra Primavera 1 (4) e Youth League (1). Mancino naturale ma bravo anche di destro, dotato atleticamente e strutturato fisicamente, Kamate non è più solo un centrocampista. Nel 4-3-3 di Chivu si sta imponendo come ala destra, ruolo in cui si può esaltare rientrando sul sinistro più che crossando per i compagni in area. Un esterno alto a piede invertito che diventa a tutti gli effetti un attaccante. Sarebbe stato utile vederlo subito all’opera, magari in una competizione a fare da intermezzo…

Inter, dalla Primavera alla Prima Squadra?

PRIMA SQUADRA – La stagione del numero 10 nerazzurro procede con vista sull’Inter di Inzaghi. O meglio, sul salto nel calcio professionistico al termine dell’ultima stagione in Primavera 1. Che sia una promozione in Prima Squadra o una cessione in prestito altrove è tutto da decidere. Prima bisogna valutare sotto la lente il profilo calcistico di Kamate, ormai ibrido e tuttofare. Il primo ragionamento da fare è sulla sua posizione in campo. Il ruolo di ala può essere quello di Kamate anche nel calcio dei grandi? Domanda lecita. Anche perché nel 3-5-2 di Inzaghi non esiste come ruolo. Kamate dovrebbe tornare sui suoi passi, retrocedendo nel ruolo di mezzala ma con la maturità tecnico-tattica dell’attaccante aggiunto. Una sorta di incursore. Può essere utile ma nell’immediato avrebbe poco spazio: senza seconda squadra Under-23 in Serie C, il futuro di Kamate all’Inter si chiama prestito (ma in Serie A?). Il sogno Prima Squadra dovrà attendere.