Bergonzi: «Juventus Inter, ecco chi è il probabile arbitro designato»

Bergonzi esprime il proprio parere sull’arbitro che sarà designato per la direzione di Juventus-Inter. Secondo l’ex arbitro, ospite di “Pressing”, l’analisi di alcuni dati delle ultime giornate porterebbe verso un solo nome.

RISPETTATO – Mauro Bergonzi si pronuncia sul probabile arbitro che dirigerà Juventus-Inter (vedi articolo). L’ex direttore di gara, in collegamento con “Pressing”, dichiara: «Secondo me il più accreditato è Daniele Doveri. Io ci manderei lui perché è l’arbitro più bravo, rispettato e accettato nel nostro campionato. L’ultima partita che ha diretto è stata Udinese-Atalanta. La settimana scora, invece, ha arbitrato in Serie B. È rimasto coperto, come si dice in gergo, per non avere episodi gravi sulla schiena. In questo modo può rimanere pulito e libero per una grande partita». Secondo Bergonzi, intervenuto su Italia 1, è Doveri l’arbitro in grado di fronteggiare un match complicato come quello in programma per l’Inter domenica.