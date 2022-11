Bonolis: «Inter, mi auguro che dal mercato si sistemino un paio di cose»

Bonolis si proietta già al mercato di gennaio, nonostante manchino ancora due mesi e ci siano in mezzo quattro partite fra Serie A e Champions League più i Mondiali. Il conduttore, noto tifoso dell’Inter, è intervenuto in collegamento nel corso del programma Supertele di DAZN.

LA RINASCITA – Paolo Bonolis è contento per l’ultimo mese dell’Inter: «È come l’inizio di Caccia a ottobre rosso, con Sean Connery. Inizia con una certa difficoltà, poi diventa un discreto ottobre. Io sono convinto che l’Inter possa fare bene: ha parecchio da recuperare, ha fatto una splendida Champions League e non pensavo che accadesse. Mi auguro che nel mercato di gennaio si possa sopperire a un paio di cosine da sistemare: credo che la rosa dell’Inter sia di giocatori sovrapponibili, ci manca un’attaccante che differenzia il gioco. Il cosiddetto trequartista l’Inter non ce l’ha, che permette all’allenatore di cambiare gioco quando si scontra con le difese avversarie».

I PREFERITI – Bonolis dà un giudizio sui singoli dell’Inter e su quelli che preferisce in particolare: «Un cocco? Ce ne sono tanti. Innanzitutto Edin Dzeko, che mi piace da pazzi: sa far girare la palla in grazia di Dio ed è un ottimo finalizzatore. Sono contentissimo della riuscita professionale di Federico Dimarco, che dopo le esperienze di Verona e Parma sta diventando determinante anche in Nazionale. L’unica cosa che manca a Nicolò Barella, che conosco, è un figlio maschio: ha tutte femmine, un maschio sarebbe spettacolare (ride, ndr). La rosa ha l’anima, sono diventati una sola mente».