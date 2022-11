Adani: «Inter, crisi superata con il gioco! Dzeko professore. Calhanoglu…»

L’Inter di Inzaghi è ripartita grazie a un inedito Calhanoglu in cabina di regia. Adani non è convinto che sia quello il ruolo del turco ma riconosce alla squadra nerazzurra una capacità in particolare. L’ex difensore, intervenuto alla Bobo TV, vede nuovamente una squadra ispirata

FORMA – L’Inter di Simone Inzaghi è ripartita con un nuovo Hakan Calhanoglu. Lele Adani spiega cosa favorisce l’avvento del turco davanti alla difesa: «Penso che Calhanoglu si sia trovato davvero a suo agio in mezzo al campo. Io non credo ancora che sia il suo ruolo. Io credo che in un centrocampo come quello dell’Inter, che secondo me è la squadra che più di tutti sa cambiarsi le posizioni ma non solo nel reparto ma anche reparto nell’altro reparto, quindi l’Inter è nata e cresciuta con questa forma di fare calcio dove tutti cambiano posizione e dove tutti si inseriscono e rifiniscono, questo favorisca l’avvento di Calhanoglu lì. Poi lui sa che deve togliere qualcosa di un aspetto e metterne qualcosa di un altro. Sta interpretando molto bene il ruolo in questa forma di centrocampo dove tutti ruotano».

GIOCO – Secondo Adani, l’Inter è uscita dal momento di crisi attraverso il gioco: «Quel passaggio a vuoto l’Inter lo ha superato rifugiandosi nel gioco perché poi rimane una squadra che ha subito troppo ma riesce attraverso il gioco a trovare quelle sensazioni che ha avuto l’anno scorso per lunghi tratti. Quindi la scelta di tutti è quella di costruire attraverso un passaggio o una giocata. Questa secondo me è l’Inter che gioca dove tutti sono coinvolti, palleggiano e lavorano in costruzione e allora tornano le azioni da gol, Correa fa gol, rientra Lukaku e fa gol».

RUOLI – Adani poi non crede possibile che Inzaghi possa mai cambiare ruolo ai calciatori: «Mkhitaryan dietro Lautaro Martinez? Secondo me Inzaghi può sostituire un calciatore e farne riposare un altro e fare delle staffette prestabilite ma raramente cambierà ruolo ai giocatori. Se Brozovic gioca, giocherà lì. Le punte sono quelle lì: Lukaku-Lautaro Martinez, Dzeko-Lautaro, Correa-Dzeko ma non vedo Mkhitaryan lì. Inzaghi preferisce, nelle rotazioni dei tre attaccanti, quando ha un posto inserire Correa. Preferisce dosare gli altri, piuttosto Mkhitaryan va nelle rotazioni degli interni. Cosa devi dire a Dzeko? È un professore, fa giocare bene tutti. Lukaku? Oggi il tempo comincia a stringere per i Mondiali. ».

ISPIRAZIONE – Per finire Adani inizia a rivedere un’Inter ispirata: «Io credo che sia tornata l’Inter ispirata dentro certe scelte, Inzaghi ha ritrovato la titolarità di Dimarco che non è più in discussione in quel ruolo. Gosens parte dietro sempre, secondo me troppo dietro. Poi Dzeko ha fatto benissimo, classe ’86 però le prestazioni le fa. Devo dire che sta riavendo un rendimento giusto Bastoni e secondo me anche Barella. Diciamo che è quell’Inter che conoscevamo che sta tornando, è in ritardo però quando la vedi giocare la vedi creare. Non era così fino a qualche mese fa, ora produce molto».