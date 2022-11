Bergonzi: «Gol Danilo? Un arbitro bravo va oltre il regolamento! Dzeko…»

L’ex arbitro Mauro Bergonzi si espone sul gol annullato a Danilo in Juventus-Inter. A detta sua Doveri poteva andare oltre il regolamento e convalidare la rete. Poi parla del gesto di Dzeko. Le sue parole a Pressing Lunedì

DZEKO E BARELLA − La moviola di Bergonzi sul gesto del bosniaco (vedi articolo) e su un contatto fra il sardo e Rabiot: «Fa sempre strano che la procura federale apra fascicolo su immagini da telefonino. L’anno scorso alla fine di un Lazio-Roma Zaniolo fece la stessa cosa di Dzeko e venne multato con una multa da dieci mila euro. Rabiot prende nettamente il pallone, fortuitamente Barella calpesta il piede di Rabiot. Barella rimane a terra perché è dovuto al calcio del piede sinistro di Rabiot su Barella. Doveri ha arbitrato benissimo, tanto rumore per nulla».

ANNULLAMENTO − Le parole di Bergonzi in merito all’episodio più discusso della gara: «Gol Danilo? Situazione complicata e borderline. In effetti il giocatore della Juventus tocca di mano e il regolamento dice di annullare. Doveri è il più bravo in Italia. Cosa mi sarei aspettato? In primis che andasse al monitor e Di Paolo che gli avesse chiesto di andarci. Nel momento in cui vai al monitor francamente è difficile annullare questo gol. Il braccio è bloccato da de Vrij. Assurdo che uno tocchi il pallone con la mano ma perché ce l’ha bloccato dall’avversario. Un bravo arbitro può andare oltre il regolamento».