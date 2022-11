Dzeko, Procura apre indagine dopo Juventus-Inter: un precedente

Dzeko è finito nel mirino della Procura Federale, per quanto avvenuto ieri nel finale di Juventus-Inter (vedi articolo). Eurosport, oltre a darne notizia, segnala un precedente.

A RISCHIO – La Procura Federale ha aperto un’indagine nei confronti di Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter, in risposta agli insulti dei tifosi della Juventus, ha reagito portandosi la mano sulle parti basse in risposta. Un episodio che porta a una valutazione più approfondita a livello disciplinare. Lo annuncia Eurosport, che aggiunge un precedente: l’anno scorso Nicolò Zaniolo fece lo stesso ai tifosi della Lazio, ricevendo una multa di diecimila euro. Nel caso Dzeko eviterebbe sanzioni peggiori (come una squalifica).

Fonte: eurosport.it – Luca Stamerra