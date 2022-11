Sorteggio UEFA Youth League, oggi tocca all’Inter Primavera: le informazioni

Ieri è toccato alla prima squadra dell’Inter far parte di un sorteggio, quello degli ottavi di finale di Champions League che ha stabilito il Porto come avversario (vedi articolo): oggi tocca alla Primavera in UEFA Youth League. A mezzogiorno si definiscono gli spareggi, segui dalle 11.45 LIVE l’evento su Inter-News.it.

SORTEGGIO UEFA YOUTH LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

AZ Alkmaar (Olanda)

Genk (Belgio)

Hajduk Spalato (Croazia)

Hibernian (Scozia)

MTK Budapest (Ungheria)

Panathinaikos (Grecia)

Ruh Lviv (Ucraina)

Young Boys (Svizzera)

SORTEGGIO UEFA YOUTH LEAGUE – SECONDE CLASSIFICATE



Ajax (Olanda)

Borussia Dortmund (Germania)

Eintracht Francoforte (Germania)

Inter (Italia)

Juventus (Italia)

Porto (Portogallo)

Red Bull Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Le seconde classificate saranno accoppiate con le squadre provenienti dal percorso campioni nazionali, che giocano in casa la partita in gara secca. Non è possibile incontrare squadre della stessa nazione, eventuali altri paletti saranno resi noti dall’UEFA prima del sorteggio. Date 7 e 8 febbraio, poi sorteggio della fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League (dagli ottavi di finale in poi) il 13 febbraio. Già qualificate agli ottavi Atlético Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Milan, PSG, Real Madrid e Sporting CP.