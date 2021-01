Beretta: «Eriksen play basso? Cambiare è anche il ruolo di un allenatore»

Mario Beretta

Mario Beretta dà un giudizio da allenatore sulla scelta di Conte di provare Eriksen play basso in Fiorentina-Inter, annunciata ieri. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, anche in relazione al derby d’Italia con la Juventus di domenica.

CAMBIARE PER VINCERE – Mario Beretta inizia la sua analisi dalle scelte per far sì che l’Inter batta la Juventus: «Io punterei sul palleggio prolungato in mezzo al campo, perché magari la Juventus qualche difficoltà potrebbe averla. Farei densità in mezzo al campo, per poi innescare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Christian Eriksen play basso? Il compito degli allenatori è di valorizzare la rosa: magari cambiando ruolo a un giocatore lo valorizzi. Però è anche vero che vale un po’ per tutti i reparti: adesso bisogna saper fare un po’ di tutto».