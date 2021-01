Teotino: Â«Eriksen davanti alla difesa vale per il futuro dell’Inter. CuriosoÂ»

Teotino: «Eriksen davanti alla difesa vale per il futuro dell’Inter. Curioso»

Condividi questo articolo

Gianfranco Teotino

Eriksen tornerà oggi titolare a un mese esatto dalla vittoria di Cagliari, dove fu tolto sul risultato di 1-0 (poi finì 1-3). Lo farà in un ruolo diverso: lì giocò mezzala sinistra, stavolta sarà play basso al posto di Brozovic. Gianfranco Teotino, ospite di Rai Sport, ha commentato la scelta di Conte per Fiorentina-Inter.

NOVITÀ TATTICA – Per Gianfranco Teotino i nerazzurri sono favoriti sulla Fiorentina: «Normalmente dovrebbe passare l’Inter. Diciamo che queste partite dipendono molto anche dalla voglia dei giocatori che vanno in campo, che non saranno tutti titolari. Però sono curiosissimo di vedere questa partita perché ci sarà l’esperimento di Christian Eriksen regista davanti alla difesa. È, credo, molto interessante per il futuro dell’Inter».